В Перу прошла акция солидарности с Евромайданом

Как сообщает «5 канал», более десятка людей в украинских национальных костюмах и с украинской символикой собрались в одном из зданий Конгресса в Лиме для того, чтобы проявить солидарность с акциями протеста в Украине.

Активисты держали в руках транспаранты с надписями «Україну не зламати», «Ми з вами», «Разом і до кінця» и другими на украинском и испанском языках.

При этом в официальной группе «Перу за Евромайдан» в Facebook сообщается, что активисты намерены провести еще не одну акцию поддержки Евромайдана в Лиме.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2013 года Кабинет министров Украины решил прекратить работу над подписанием Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Запланированное на конец ноября подписание соглашения на саммите в Вильнюсе не состоялось, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

В ночь с 29 на 30 ноября спецподразделение «Беркут» разогнало акцию в поддержку евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве, что спровоцировало самые масштабные акции гражданского протеста в истории Украины с участием свыше полумиллиона человек в столице и проведением митингов в других крупных городах страны.

Очередной всплеск акций протеста произошел 19 января, когда на ул. Грушевского начались столкновения между активистами Майдана и бойцами спецподразделения МВД «Беркут». В результате сотни людей были ранены, есть погибшие. Гражданские акции протеста в Киеве и регионах продолжаются.

Начиная с ноября, акции поддержки украинского Евромайдана прошли в десятках городов мира.