Германия готова принять Булатова на лечение

Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер призывает власть в Украине позволить активисту Автомайдана Дмитрию Булатову приехать на лечение в Германию. Такую просьбу он высказал во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, общаясь в кулуарах с украинским коллегой Леонидом Кожарой в пятницу, 31 января, передает Deutsche Welle.

По информации источника из окружения Штайнмайера, как передает dpa, министр иностранных дел ФРГ "максимально настойчиво" призвал Кожару не препятствовать, чтобы тяжело раненый и, очевидно, пострадавший от пыток Дмитрий Булатов, уехал на лечение в Германию, если он выскажет такое желание.