Оппозиция вновь созывает украинцев на вече

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня выступая со сцены на главной площади столицы.

По словам Тягнибока оппозиционным силам удалось добиться от власти отставки правительства Азарова. Но, как отметил Тягнибок, пока актуальным вопросом является недопущение попадания в правительство, которое придет на смену, тех людей, которые запятнали себя ранее, в частности, что касается по отношению к государственной политике и в отношении участников акций протеста.

Также Тягнибок отметил, что другой нерешенной проблемой, несмотря на подписание Президентом закона об амнистии, является освобождение задержанных участников акций протеста. И это, по словам Тягнибока, должно стать в ближайшие дни вопросом, который требует неотложного решения.