Мы готовы сделать все, чтобы власть услышала общество - украинские журналисты

20:43, 31 января 2014
Политика
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Украинские журналисты записали видеообращение к власти и общественности. 

"Мы, украинские журналисты готовы сделать все, что в наших силах, для того, чтобы власть услышала общество, чтобы остановить противостояние и помочь сторонам договориться. Страна должна стать мирной и справедливой", - говорится в видеообращении журналистов, которое размещено на YouTube.

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