Мы готовы сделать все, чтобы власть услышала общество - украинские журналисты

"Мы, украинские журналисты готовы сделать все, что в наших силах, для того, чтобы власть услышала общество, чтобы остановить противостояние и помочь сторонам договориться. Страна должна стать мирной и справедливой", - говорится в видеообращении журналистов, которое размещено на YouTube.