"Евромайдан SOS" обновил список пропавших активистов
16:12, 31 января 2014Политика
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По информации "Евромайдан SOS", на данный момент на связь не выходят 33 человека.
"Евромайдан SOS" обнародовал список пропавших активистов
Сейчас на связь с родными не выходят 33 человека из Киева, Запорожья, Винницы, Львова, Кировоградской, Волынской, Хмельницкой областей.
Напомним, "Евромайдан SOS" последний раз обнавлял список пропавших 27 января. Тогда числились пропавшими без вести 27 человек.
Список пропавших
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