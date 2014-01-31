"Евромайдан SOS" обновил список пропавших активистов

Сейчас на связь с родными не выходят 33 человека из Киева, Запорожья, Винницы, Львова, Кировоградской, Волынской, Хмельницкой областей.

Напомним, "Евромайдан SOS" последний раз обнавлял список пропавших 27 января. Тогда числились пропавшими без вести 27 человек.