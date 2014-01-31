США призвали Киев создать комиссию для расследования нарушений прав человека

Об этом заявила журналистам представитель госдепа Джен Псаки, сообщает РИА Новости.

По ее словам, госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с лидерами украинской оппозиции выразил поддержку евроинтеграции Украины и призвал к мирному урегулированию кризиса

"Госсекретарь подчеркнул обеспокоенность сообщениями о нарушениях прав человека, об исчезновении и убийствах людей, и отметил, что США призывают украинское правительство создать комиссию для расследования этих преступлений и привлечения виновных к ответственности", — сказала Псаки.