США призвали Киев создать комиссию для расследования нарушений прав человека
03:39, 31 января 2014Политика
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США считают, что власти Украины должны учредить комиссию для расследования нарушений прав человека в ходе кризиса в стране
США призвали Киев создать комиссию для расследования нарушений прав человека / zr.ru
Об этом заявила журналистам представитель госдепа Джен Псаки, сообщает РИА Новости.
По ее словам, госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с лидерами украинской оппозиции выразил поддержку евроинтеграции Украины и призвал к мирному урегулированию кризиса
"Госсекретарь подчеркнул обеспокоенность сообщениями о нарушениях прав человека, об исчезновении и убийствах людей, и отметил, что США призывают украинское правительство создать комиссию для расследования этих преступлений и привлечения виновных к ответственности", — сказала Псаки.
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