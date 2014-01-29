В ПР не исключают, что работа парламента продолжится и завтра

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам он отметил, что вокруг законопроекта об амнистии происходит определенный «кризис», который «нужно было решать путем поручения Президента Украины».

«Он сейчас здесь (Виктор Янукович прибыл в Верховную Раду Украины – УНИАН), и я очень надеюсь, что общая позиция будет найдена. Если даже сегодня не будет найдена, возможно, мы продлим работу на завтрашний день», - сказал Мирошниченко.

Он также отметил, что решение фракции ПР – голосовать за его вариант законопроекта об амнистии.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла решение работать сегодня до принятия решения по закону об амнистии.

После голосования за такое предложение около 18.00 председатель ВР Владимир Рыбак объявил перерыв на 10 минут для согласования позиций с руководителями фракций. «И все четыре закона мы сегодня через 10 минут должны рассмотреть», - сказал он и пригласил на совещание председателей фракций.

Депутаты не смогли найти консенсус относительно ни одного из предлагаемых проектов.

Потом в ВР прибыли Президент Украины Виктор Янукович, и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и глава Администрации Президента Андрей Клюев.

Они провели совещание с фракцией Партии регионов.

Как заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко, Янукович и руководство Партии регионов «приехали с Банковой в парламент, чтоб «промывать» мозги депутатам - регионалам, которые не согласны поддерживать законопроекты относительно амнистии авторства ПР».