Кличко: ПР отказывается голосовать за законопроекты об амнистии

«То, что сейчас происходит в парламенте, больше похоже на театр абсурда. Спикер Верховной Рады Рыбак обещал вернуться за 10 минут. Уже пошел третий час, а спикера нет. Причина - Партия регионов отказывается голосовать за позорные законы, которые сама предложила. У них нет большинства", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что сейчас целесообразно было бы поставить на голосование все четыре законопроекта относительно амнистии, 2 из которых наработаны оппозицией, а 2 - представителями власти. "Но большая достоверность, что законопроекты от оппозиции наберут большинство голосов, потому что их могут поддержать представители Партии регионов. Наша фракция согласилась на законопроекты, представленные Деревянко и Емцем", - сказал лидер "УДАРа".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла решение работать сегодня до принятия решения по закону об амнистии.

После голосования за такое предложение около 18.00 председатель ВР Владимир Рыбак объявил перерыв на 10 минут для согласования позиций с руководителями фракций. «И все четыре закона мы сегодня через 10 минут должны рассмотреть», - сказал он и пригласил на совещание председателей фракций.

Депутаты не смогли найти консенсус относительно ни одного из предлагаемых проектов.

Затем в ВР прибыли Президент Украины Виктор Янукович, и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и глава Администрации Президента Андрей Клюев.

Они провели совещание с фракцией Партии регионов.