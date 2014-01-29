Губернатор Луганска даст "по зубам" тем, кто захочет установить в регионе свои порядки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛОГА.

Обращаясь через средства массовой информации к экстремистски настроенным активистам Евромайдана, глава Луганской облгосадминистрации заявил следующее:

«Я обращаюсь к эмиссарам, которые пытаются заехать на луганскую землю. Вы должны знать: на Луганщине живут очень порядочные и хлебосольные люди. Мы любим принимать гостей. Но мы любим не только отдыхать, но и работать. У нас сегодня стабильно работают все предприятия. Люди понимают, что страна сегодня должна жить не только митингами и лозунгами, но и трудиться, потому что надо кормить и семьи, и страну, и, к сожалению, многих бездельников».

Также, как сообщили в пресс-службе, губернатор предупредил "ребят с западной Украины, которые пытаются приехать на Луганщину и установить свои порядки, устроить тут дебош и хаос", что они "получат по зубам, и очень больно!"

"Мы никого не трогаем. У нас есть собственная позиция. Мы против того шабаша, который происходит по областям, особенно на Западной Украине», - заявил Пристюк.

По его словам, сейчас в Луганской области стабильная обстановка, все действия - в рамках закона.

Как сообщал УНИАН, 27 января по распоряжению главы Луганской облгосадминистрации Пристюка был создан , областной штаб по обеспечению общественного порядка и стабильной работы органов власти, предприятий, учреждений и организаций Луганской области. Штаб создан в связи с обострением общественно-политического конфликта в городе Киев и областных центрах Украины и с целью не допустить на территории области противозаконных экстремистских действий радикально настроенных общественных организаций и групп граждан. Подобные штабы созданы во всех городах и районах Луганской области.