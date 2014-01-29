КПУ заявила о нападении на свой офис в Крыму
12:28, 29 января 2014Политика
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Крымский республиканский комитет Коммунистической партии заявляет о нападении на свой офис на улице Шмидта в Симферополе
Офис КПУ в Крыму подвергся нападению / КПУ
Как сообщает пресс-служба рескома, неизвестные в среду рано утром "бросили бутылки с зажигательными смесями, выбили двери, окна, оставили надписи на стене и пытались попасть внутрь здания".
Читайте такжеНа Киевщине неизвестные подожгли офис Партии регионовПо данным коммунистов, милиция уже занялась этим инцидентом.
Уголовное дело открыто по статье 296 УК "хулиганство".
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