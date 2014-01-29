КПУ заявила о нападении на свой офис в Крыму

Как сообщает пресс-служба рескома, неизвестные в среду рано утром "бросили бутылки с зажигательными смесями, выбили двери, окна, оставили надписи на стене и пытались попасть внутрь здания".

Читайте такжеНа Киевщине неизвестные подожгли офис Партии регионовПо данным коммунистов, милиция уже занялась этим инцидентом.

Уголовное дело открыто по статье 296 УК "хулиганство".