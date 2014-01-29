Арбузов выразил соболезнования семьям погибших при столкновениях в Киеве

Об этом заявил и. о. премьер-министра, Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов на сегодняшнемзаседании Кабмина.

«Сейчас в обществе, между властью и оппозицией, идет диалог и поиск решений для выхода из очень непростой ситуации. Поэтому мы должны сконцентрироваться и сделать все возможное для стабильного функционирования государства», - заявил Сергей Арбузов.

Он подчеркнул, что Президент Украины и народные депутаты сделали важные шаги для поиска компромисса.

«В то же время полноценный компромисс возможен лишь при условии взаимного уважения к позициям всех участников переговоров. Нужно отказаться от агрессии и ультиматумов. Единственный путь снять кризис и найти понимание - диалог. Правительство со своей стороны готово обеспечить надлежащие условия для достижения национальной стабильности», - отметил и.о. премьер-министра.

Также Сергей Арбузов добавил, что сегодня очень важно: нивелировать негативное влияние ситуации на экономические процессы; своевременно проводитьсоциальные выплаты и выполнять другие обязательства государства (особенно в тех регионах, где были захвачены помещения местных органов власти); гарантировать предоставление необходимой медицинской помощи пострадавшим с обеих сторон политического противостояния.

«Пользуясь случаем, хотел бы от имени Правительства выразить свои соболезнования семьям погибших в этих противостояниях. Мне жаль, что пострадало много людей, в том числе журналистов. Надеюсь, что расследование всех дел будет быстро завершено. Надеюсь, что больше не будет жертв и пострадавших в противостояниях», - подчеркнул Сергей Арбузов.