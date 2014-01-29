В Кировограде активисты пикетируют горисполком

Как передает корреспондент УНИАН, акция началась в 9:30 на площади под стенами горисполкома. В руках активисты держат плакаты с надписями: "Дух народа - это сила и ее не пересилить!", "Наша милиция должна охранять нас, а не банду!", "Хватит жить по понятиям!", "Саинсус, мы – это народ, который тебя избрал! Опомнись!" (Александр Саинсус - городской голова Кировограда). Общественные активисты еще раз объявили списки задержанных активистов. По их словам, к активистам Евромайдана применяют репрессии. Митингующие поддержали эти слова возгласами "Банду прочь!".

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За пятнадцать минут до начала сессии городского совета, запланированного на 10:00, к зданию горисполкома подошло около тридцати женщин с плакатом "Бюджет - это стабильность!" и десять мужчин с флагами Партии регионов. Последние разместились перед входом у горисполкома, чтобы не допустить в здание участников акции Евромайдана. Началась сессия городского совета, обе акции продолжаются.