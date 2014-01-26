Премьер Польши: Конфликт и репрессии в Украине - это путь к катастрофе

18:49, 26 января 2014
Политика
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Глава польского правительства Дональд Туск считает, что дальнейшее обострение конфликта между властью и оппозицией в Украине может привести к катастрофе

Дональд Туск считает, что в Украине может начаться катастрофа / polradio.pl

Глава польского правительства Дональд Туск считает, что дальнейшее обострение конфликта между властью и оппозицией в Украине и применение репрессий против участников антиправительственных демонстраций приведет к катастрофе.

Об этом он написал в воскресенье в своем Twitter, передает корреспондент УНИАН.

"Мы поддерживаем украинских демократов в их действиях ради честного и мудрого взаимопонимания. Конфликт и репрессии - это путь к катастрофе", - написал Туск.

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Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба польского премьера сообщила о его разговоре с одним из лидеров украинской оппозиции Арсением Яценюком, которому Президент Украины вчера предложил пост главы правительства в рамках возможного урегулирования политического кризиса в стране.

В субботу Туск обсуждал ситуацию в Украине с главой Совета ЕС Германом Ван Ромпеем и после встречи призвал вместе с ним к диалогу и прекращению насильственного противостояния.

Ранее на этой неделе глава польского правительства также заявил, что видит угрозу возможного раскола Украины, возложив ответственность за это на представителей украинской власти.

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