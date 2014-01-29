В Беларуси похоронили Михаила Жизневского

Гроб с телом Жизневского доставили к месту погребения почти с восьмичасовым опозданием — в 19:45, передает "БелаПан".

Как пояснил отец погибшего, это было вызвано сложными погодными условиями в пути, задержкой на границе, а также мерами безопасности, которые приняли украинские друзья Жизневского во избежание преследования со стороны спецслужб. Кроме того, в Киеве было сложно оформить документы на вывоз тела.

Отец активиста выразил сомнение, что власти найдут виновных в убийстве. Он предполагает, что сына убил снайпер.

На похоронах присутствовали также мать и сестра Жизневского, представители гражданского общества и политических партий, пришедшие с украинскими и бело-красно-белыми флагами, а также журналисты негосударственных СМИ. Отпевание провел известный православный священник Леонид Акалович. Перед погребением гроб накрыли бело-красно-белым флагом.