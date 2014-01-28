В Доме профсоюзов и Минюсте ищут взрывчатку
01:20, 28 января 2014Политика
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Милиция проверяет полученное сообщение о заминировании Дома профсоюзов и Минюста
Милиция проверяет полученное сообщение о заминировании Дома профсоюзов и Минюста
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Киеве, такая информация поступила на спецлинию "102" около 22:00 от неизвестного мужчины, отмечает "ТВі".
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и взрыво-техническая служба.
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