В Доме профсоюзов и Минюсте ищут взрывчатку

Милиция проверяет полученное сообщение о заминировании Дома профсоюзов и Минюста

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Киеве, такая информация поступила на спецлинию "102" около 22:00 от неизвестного мужчины, отмечает "ТВі". На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и взрыво-техническая служба.

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