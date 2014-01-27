США осудили захват правительственных зданий в Украине

Об этом сообщила на брифинге в понедельник представитель Госдепартамента Джен Псаки, сообщают РИА Новости.

Читайте такжеВ Свободе заявляют, что Майдан не давал распоряжений о захвате министерств

"Мы осуждаем использование насилия для захвата правительственных зданий, например захвата здания министерства юстиции в последние пару дней, а также выставочного центра на минувших выходных", — сказала Псаки и отметила, что, по данным США, в захватах зданий участвуют не все оппозиционеры, а преимущественно "крайне правые".

Она также призвала все стороны "воздержаться от уничтожения собственности".

Напомним, вчера активисты "Общего дела" заняли помещение Министерства юстиции, которое находится в Киеве на улице Городецкого,13.