Во фракции ПР считают, что правительство "подставило" Президента

Об этом сообщил народный депутат Украины от Партии регионов Николай Джига изданию КоммерсантЪ-Украина.

«На заседании фракции (25 января - УНИАН) были высказаны претензии в адрес правительства - очень много претензий, депутаты говорили смело - было предложено отправить правительство в отставку! Это единственно правильное решение! Если правительство не смогло подготовить правильный документ об ассоциации с ЕС, такое правительство надо уволить - они подставили и Президента, и страну!», - рассказал Джига.

Читайте такжеЯнукович предложил Яценюку должность премьер-министра, а Кличко - вице-премьераПо информации издания, многие члены правительства и фракции Партии регионов отсутствуют на заседании. Министры никак не реагировали на критику депутатов, а Николая Азарова, по словам очевидцев, постоянно перебивали депутаты. "Очень долго обсуждали коррупцию во всех ветвях власти, непомерные тяжести - у нас во фракции много прогрессивных людей, и мы понимаем, что это послужило детонатором того, что происходит в стране - малый и средний бизнес не может развиваться в таких условиях!", - сказал Джига.

Он отметил, что поддерживает назначение в правительство представителей оппозиции. "Я отношусь положительно к тому, чтобы Арсений Яценюк возглавил Кабинет министров, это стабилизирует ситуацию. Кроме того, я считаю, что следует отменить законы, принятые 16 января - до принятия никто из депутатов их не читал, некоторые нормы нужны, но не сейчас", - добавил депутат.

Напомним, 25 января Виктор Янукович предложил Яценюку должность премьер-министра, а лидеру партии «УДАР» Виталию Кличко - вице-премьера по гуманитарным вопросам.

Как отмечает КоммерсантЪ-Украина, по мнению экспертов, предложение Виктора Януковича переформатировать правительство было сделано, "чтобы рассорить лидеров оппозиции". "Янукович и его команда - неплохие психологи, они знают, что Яценюк падок на должности и будет об этом думать! А предложение Виталию Кличко, который реально претендует на президентский пост, стать вице-премьером, вообще выглядело как издевательство! Оппозиция утверждает, что добивается президентских выборов, но в то же время они говорят, что готовы формировать Кабмин - это сделано, чтобы внести раздор в тройку лидеров", - заявил Коммерсанту бывший народный депутат Тарас Чорновил.