В Минагрополитики заявили, что захват их здания сорвал работу аграрных вузов

В частности, под угрозой оказалась работа аграрных высших учебных заведений, которую координирует Департамент научно-образовательного обеспечения АПП и развития сельских территорий. Так, 240 тысяч студентов, преподавателей аграрных вузов не смогут вовремя получить стипендии и зарплаты. Об этом сообщил директор Департамента Сергей Кадыгроб.

Читайте такжеВ Киеве захватили здание Минагрополитики«С четверга на пятницу произошел силовой захват нашего Министерства, чем полностью была дестабилизирована работа как всего ведомства, так и нашего департамента. А это − 240 тысяч студентов и преподавателей аграрных вузов. А также их заработные платы и стипендии. И есть полная вероятность того, что они вовремя не смогут их получить», − сообщил директор департамента.

Кроме того, по его словам, при дальнейшем блокировании работы Министерства может быть утрачен контроль над условиями проживания студентов и преподавателей вузов. Так, из-за невыплаты платежей могут быть выключены свет и отопление непосредственно в общежитиях и вузах.