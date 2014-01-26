Перед Украинским домом создали коридор для выхода правоохранителей

Митингующие предлагают правоохранителям оставить Украинский дом

Украинский дом находится в осаде и его штурмуют. Митингующие пытаются штурмовать здание Украинского дома, в котором находятся бойцы внутренних войск и "Беркут", сообщает корреспондент Еспресо.TV Митингующие также забрасывают в разбитые окна здания петарды.

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