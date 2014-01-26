Перед Украинским домом создали коридор для выхода правоохранителей
00:36, 26 января 2014Политика
0 0
Митингующие предлагают правоохранителям оставить Украинский дом
Митингующие создали коридор
Украинский дом находится в осаде и его штурмуют.
Митингующие пытаются штурмовать здание Украинского дома, в котором находятся бойцы внутренних войск и "Беркут", сообщает корреспондент Еспресо.TV
Митингующие также забрасывают в разбитые окна здания петарды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter