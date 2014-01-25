В Днепропетровске обесточили торговый центр, на котором транслируют ”5 канал”

19:17, 25 января 2014
Политика
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В Днепропетровске в двух зданиях, принадлежащих одному владельцу, и на одном из которых со вчерашнего транслировали ”5 канал”, около 18:00 выключили электроэнергию.

Как сообщили «Украинской правде» активисты местного Евромайдана, при этом в соседнем здании - тоже торговом центре, вплотную стоит к ТЦ ” Пассаж” и принадлежащем другому человеку, свет есть.

По их словам, аварийные службы на сообщение об обесточивании никак не реагируют: при попытке узнать в них подробности, ничего не отвечают. На повторные звонки просто не берут трубку.

Также никаких действий со стороны ремонтных бригад ”Днепроэнерго” не замечено.

Как известно, в центре Днипропетровськa вместо рекламы включили ”5 канал”. Новости показывают на плазме торгового центра ”Пассаж”, где раньше проходила круглосуточная реклама модных товаров в магазинах ТЦ.

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