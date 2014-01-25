В Днепропетровске обесточили торговый центр, на котором транслируют ”5 канал”

Как сообщили «Украинской правде» активисты местного Евромайдана, при этом в соседнем здании - тоже торговом центре, вплотную стоит к ТЦ ” Пассаж” и принадлежащем другому человеку, свет есть.

По их словам, аварийные службы на сообщение об обесточивании никак не реагируют: при попытке узнать в них подробности, ничего не отвечают. На повторные звонки просто не берут трубку.

Также никаких действий со стороны ремонтных бригад ”Днепроэнерго” не замечено.

Как известно, в центре Днипропетровськa вместо рекламы включили ”5 канал”. Новости показывают на плазме торгового центра ”Пассаж”, где раньше проходила круглосуточная реклама модных товаров в магазинах ТЦ.