В Чернигове митингующие прорвались в здание ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции протеста выломали двери входа в Черниговской облгосадминистрации со стороны отдела обращений граждан.

Народный депутат Олег Ляшко заявил о намерении передать в облгосадминистрацию резолюцию, принятую Народным вече в Чернигове. В ней объявлено об отставке председателя ОГА Владимира Хоменко и областного совета Анатолия Мельника; назван требования провести сессии областного, городских и районных советов относительно признания власти Народного Совета; создании отрядов народной самообороны во главе с экс-начальником черниговской милиции Эдуардом Алехиным; переименовании одной из улиц Чернигова в честь защитников улице Грушевского; объявление вне закона Партии регионов и КПУ.

При приближении к облгосадминистрации представителям оппозиции перекрыли дорогу участники провластного митинга, а также правоохранители. На некоторое время под стенами ОГА возникла давка, и правоохранители сдерживали натиск, после чего митингующие прорвались к зданию ОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Чернигове на центральной Красной площади началось Народное вече, организованное оппозиционными силами, на которое собралось около 1,5 тыс. человек. В акции принимают участие народные депутаты Олег Ляшко, Валерий Дубиль, Сергей Аверченко, Руслан Марцинкив. Ораторы выступают против диктатуры в Украине. В то же время, они подчеркивают, что акция носит мирный характер и к органам власти предоставлены все необходимые документы.

В это же время на Аллее героев собрались сторонники действующей власти - около 1 тыс. человек. Они держат лозунги ”Украина едина!”, ”Нет раскола Украины!”, ”Экстремизму - нет, миру - да”. Среди участников акции присутствуют священники.