Здание Минэнерго освободили, АЭС переведены на спецрежим охраны – Ставицкий

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, который лично проводил переговоры с актвистами.

«Мне удалось убедить людей выйти из помещения. Здание освободили», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, активисты Майдана вошли в Министерство энергетики и угольной промышленности, расположенное на углу улицы Прорезной и Крещатика. Активисты заняли 5 этажей здания и подвальное помещение.

Позже координатор организации «Национальная гвардия общего дела» Александр Данилюк заявил, что Активисты Майдана, ранее захватившие Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, покинули здание. По его словам, захват здания произвели именно активисты координируемой им организации.

Данилюк уточнил, что внешнее блокирование будет продолжаться, а в здание будут пускать только тех сотрудников министерства, которые задействованы непосредственно в обслуживании жизнедеятельности страны.