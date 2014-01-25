Днепропетровский Евромайдан не имеет намерения захватывать админздания

Как сообщил журналистам вечером в пятницу один из организаторов Евромайдана в Днепропетровске Виктор Романенко, такая договоренность была достигнута после его встречи с начальником ГУ МВД в Днепропетровской области Виктором Бабенко.

По его словам, на встрече обсуждались вопросы расследования начатых уголовных производств с участием «титушек» и захвата админзданий.

«Встреча, которой мы добивались два месяца, состоялась в пятницу. Мы потребовали от генерала расследовать и довести до конца дела по нападению «титушками» на мирную демонстрацию 8 мая (мирная демонстрация в Днепропетровске), разгром Евромайдана 25 ноября (местного Евромайдана в Днепропетровске), избиение активистов и разгром их машин. Генерал обещал все расследовать и на следующей встречи нам рассказать о результатах. Мы отдали ему все имеющиеся у нас данные по этим делам»,- сообщил Романенко.

Также на встрече была достигнута договоренность о том, что участники Евромайдана не будут «штурмовать и занимать административные здания в городе».

«Мы осуждаем действия представителей силовых структур, которые осуществляют похищения, пытки, и убийства мирных протестующих, для эскалации гражданского конфликта и радикализации общества», - говорится в заявлении организаторов Евромайдана.

В заявлении отмечается, что днепропетровский Евромайдан, все его участники и организаторы направляют свою деятельность на мирный характер и мирный путь решения политического кризиса.

«Мы постоянно поддерживаем киевский Евромайдан и все Евромайданы Украины, которые мирным путем отстаивают свободу граждан и независимость Украины. Днепропетровский Майдан и его участники и организаторы не имеют никакого отношения к организации конфликтных и провокационных действий, направленные в ущерб правам и интересам граждан и их имуществу», - отмечается в заявлении.