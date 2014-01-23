Оппозиция призывает людей выйти на Майдан в 20.00

Штаб национального сопротивления созывает на 20:00 на Майдан всех киевлян и гостей столицы для принятия решений о дальнейших действиях.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

"Все – на Майдан!", - говорится в сообщении штаба.