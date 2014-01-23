Азаров: В Киеве и стране идет нормальная жизнь

Об этом он сказал в интервью газете "Аргументы и факты".

«По классическому определению политический кризис – это когда нет возможности для работы высших органов законодательной и исполнительной власти. Когда не работает правительство, президент не может исполнять свои обязанности, и законодательная власть не работает. В классическом понимании никакого кризиса у нас нет»,- отметил премьер.

По его словам, главное осложнение – то, что оппозиция поставила для себя цель уже сейчас начать избирательную президентскую кампанию.

«Она борется за власть и использует абсолютно все поводы для того, чтобы максимально обострить ситуацию и набрать политические дивиденды», - сказал Азаров.

Он добавил, что «если бы они открыли глаза и посмотрели, что, собственно, в стране происходит, отъехали от Майдана, то увидели, что в Киеве и стране идет нормальная жизнь».