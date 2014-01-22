На Европейскую площадь свозят автомобильные шины

16:04, 22 января 2014
Политика
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На Европейской площади в центре продолжается противостояние между «Беркутом» и протестующими

Дым от шин на Грушевского / @divinejudge / Instagram

Как сообщает корреспондент Еспресо.TV, киевляне всячески помогают митингующим.

В частности, они свозят на Европейскую площадь автомобильные шины и доски для костров, которыми евромайданивцы создают дымовую завесу между собой и «Беркутом».

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