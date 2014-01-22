На Европейскую площадь свозят автомобильные шины
16:04, 22 января 2014Политика
0 0
На Европейской площади в центре продолжается противостояние между «Беркутом» и протестующими
Дым от шин на Грушевского / @divinejudge / Instagram
Как сообщает корреспондент Еспресо.TV, киевляне всячески помогают митингующим.
В частности, они свозят на Европейскую площадь автомобильные шины и доски для костров, которыми евромайданивцы создают дымовую завесу между собой и «Беркутом».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter