На Майдане Независимости собралось около 30 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, со сцены Майдана объявили о мобилизации сил.

Сейчас народные депутаты обходят баррикады по периметру и проверяют ситуацию. На баррикаде со стороны Европейской площади находится около 5 тысяч человек.

На Грушевского появилась бронетехника. "Беркут" выстроился в боевые порядки Онлайн-трансляция с Грушевского (прямой эфир).