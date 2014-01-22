На Майдане Независимости собралось около 30 тысяч человек
13:53, 22 января 2014Политика
1 0
Со стороны Европейской площади находится около 5 тысяч человек.
Стычки на улице Грушевского мид правоохранителями и активистами
Как передает корреспондент УНИАН, со сцены Майдана объявили о мобилизации сил.
Сейчас народные депутаты обходят баррикады по периметру и проверяют ситуацию. На баррикаде со стороны Европейской площади находится около 5 тысяч человек.
На Грушевского появилась бронетехника. "Беркут" выстроился в боевые порядки Онлайн-трансляция с Грушевского (прямой эфир).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter