На Майдане Независимости собралось около 30 тысяч человек

13:53, 22 января 2014
Политика
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Со стороны Европейской площади находится около 5 тысяч человек.

Сутички на вулиці Грушевського мід правоохоронцями і активістами

Как передает корреспондент УНИАН, со сцены Майдана объявили о мобилизации сил.

Сейчас народные депутаты обходят баррикады по периметру и проверяют ситуацию. На баррикаде со стороны Европейской площади находится около 5 тысяч человек.

На Грушевского появилась бронетехника. "Беркут" выстроился в боевые порядки Онлайн-трансляция с Грушевского (прямой эфир).

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