На Европейской площади "скорая" забрала журналиста

Об этом из центра событий сообщил корреспондент Еспресо.TV.

"Я видел, как скорая увезла двух людей, один из них был с удостоверением журналиста", - отметил корреспондент.

Он также сообщил, что «беркутовцы» бросали гранаты в журналистов, которые находились в стороне от митингующих.