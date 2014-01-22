На Европейской площади "скорая" забрала журналиста

13:11, 22 января 2014
Политика
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Машина скорой помощи увезла человека с бейджем журналиста

Об этом из центра событий сообщил корреспондент Еспресо.TV.

"Я видел, как скорая увезла двух людей, один из них был с удостоверением журналиста", - отметил корреспондент.

Он также сообщил, что «беркутовцы» бросали гранаты в журналистов, которые находились в стороне от митингующих.

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