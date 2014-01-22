Первые жертвы противостояния: трое погибших на Грушевского

В штабе самообороны Майдана подтверждают, что днем 21 января умер 22-летний активист, который упал с 13-метровой колоннады стадиона "Динамо" во время кровавого противостояния митингующих и силовиков на улице Грушевского.

Информацию о его смерти, которая появилась в соцсетях, подтвердили в штабе самообороны Майдана.

На данный момент имя погибшего неизвестно.

Утром 22 января, в 6:25, на очередной номер 102 позвонил неизвестный и сообщил, что в помещении библиотеки Национальной академии наук находится труп мужчины. По словам лица, которое так и не сообщила каких-либо данных о себе, труп сначала принесли в Дом профсоюзов, а затем он был перемещен в помещение библиотеки.

На указанный вызов выехали сотрудники органов милиции.

“В холле библиотеки, на столе, был обнаружен труп мужчины с двумя огнестрельными ранениями (в голову и грудь). При нем был обнаружен паспорт и личные вещи”, - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительными органами тщательно расследуются обстоятельства гибели этих людей.

По некоторым данным, погибшего звали Сергей Нигоян.

Впоследствии стало известно еще об одном погибшем в возрасте 20-25 лет.

Он был застрелен, ранен в грудную клетку в области сердца и поступил в медчасть около 8 часов утра уже без пульса. Тело погибшего находится в медчасти на Грушевского, которую развернули в одном из зданий.

Сейчас там работает милиция, продолжается опознание.

По состоянию на 10:58 тело уже вывезли из медчасти.