Первая смерть на Грушевского
04:40, 22 января 2014Политика
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В штабе самообороны Майдана подтверждают, что днем скончался 22-летний активист, который упал с 13-метровой колоннады стадиона "Динамо" во время кровавого противостояния митингующих и силовиков на улице Грушевского.
21 января днем скончался 22-летний активист, который упал с 13-метровой колоннады стадиона "Динамо" / REUTERS
21 января днем он умер в больнице, пишет Сегодня.
Информацию о его смерти, появившуюся в соцсетях, подтвердили в штабе самообороны Майдана.
На данный момент имя погибшего неизвестно.
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Напомним, что с колоннады активисты обстреливали силовиков фейерверками и бросали коктейли Молотова. Когда "беркутовцы" забрались на колоннаду, большинство протестующих успели спуститься на землю, однако двое оказались на крыше вместе с силовиками. Один из активистов упал на землю.У пострадавшего было подозрение на перелом рук и ноги, парня забрала "скорая".
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