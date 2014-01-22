Первая смерть на Грушевского

21 января днем он умер в больнице, пишет Сегодня.

Информацию о его смерти, появившуюся в соцсетях, подтвердили в штабе самообороны Майдана.

На данный момент имя погибшего неизвестно.

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Напомним, что с колоннады активисты обстреливали силовиков фейерверками и бросали коктейли Молотова. Когда "беркутовцы" забрались на колоннаду, большинство протестующих успели спуститься на землю, однако двое оказались на крыше вместе с силовиками. Один из активистов упал на землю.У пострадавшего было подозрение на перелом рук и ноги, парня забрала "скорая".