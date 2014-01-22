Первая смерть на Грушевского

04:40, 22 января 2014
Политика
16 0

В штабе самообороны Майдана подтверждают, что днем скончался 22-летний активист, который упал с 13-метровой колоннады стадиона "Динамо" во время кровавого противостояния митингующих и силовиков на улице Грушевского.

Митингующий бежит в укрытие во время столкновений с милицией / REUTERS

21 января днем он умер в больнице, пишет Сегодня.

Информацию о его смерти, появившуюся в соцсетях, подтвердили в штабе самообороны Майдана.

На данный момент имя погибшего неизвестно.

Читайте такжеЧетверо пострадавших после столкновений на Грушевского остались без глаз - Геращенко

Напомним, что с колоннады активисты обстреливали силовиков фейерверками и бросали коктейли Молотова. Когда "беркутовцы" забрались на колоннаду, большинство протестующих успели спуститься на землю, однако двое оказались на крыше вместе с силовиками. Один из активистов упал на землю.У пострадавшего было подозрение на перелом рук и ноги, парня забрала "скорая".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter