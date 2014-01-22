СМИ назвали имя убитого протестующего на Грушевского

Об этом сообщают источники Украинской правды.

Нигоян Сергей - активный участник Евромайдана.

По словам источника, он получил одно пулевое ранение в шею, одно - в голову.

Не известно, какие именно пули использовались, это выяснят в ходе вскрытия.

Источники также подтвердили, смерть еще одного человека, который накануне упал с 13-метровой колоннады стадиона Динамо. Он умер в реанимации.