СМИ назвали имя убитого протестующего на Грушевского

09:19, 22 января 2014
Политика
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Молодым мужчиной, которого застрелили на улице Грушевского является Сергей Нигоян.

Об этом сообщают источники Украинской правды.

Нигоян Сергей - активный участник Евромайдана.

По словам источника, он получил одно пулевое ранение в шею, одно - в голову.

Не известно, какие именно пули использовались, это выяснят в ходе вскрытия.

Источники также подтвердили, смерть еще одного человека, который накануне упал с 13-метровой колоннады стадиона Динамо. Он умер в реанимации.

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