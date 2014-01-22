СМИ назвали имя убитого протестующего на Грушевского
09:19, 22 января 2014Политика
0 0
Молодым мужчиной, которого застрелили на улице Грушевского является Сергей Нигоян.
Об этом сообщают источники Украинской правды.
Нигоян Сергей - активный участник Евромайдана.
По словам источника, он получил одно пулевое ранение в шею, одно - в голову.
Не известно, какие именно пули использовались, это выяснят в ходе вскрытия.
Источники также подтвердили, смерть еще одного человека, который накануне упал с 13-метровой колоннады стадиона Динамо. Он умер в реанимации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter