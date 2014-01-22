Под гостиницей Днепр митингующие пошли в контрнаступление

Как сообщает корреспондент Еспресо.TV сейчас количество активистов увеличилось. К ним пришло много людей с Майдана и сейчас митингующие перешли в контрнаступление.

"Беркут" отстреливается и активно использует светошумовые гранаты, впрочем, по словам корреспондента, постепенно отступает на Грушевского.

Внутренние войска продолжают разбирать баррикады. Части заборов и другие составляющие защитных сооружений несут за кордоны милиции.