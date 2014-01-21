Во Львове полиграфические предприятия отказываются печатать агитки Евромайдана

14:46, 21 января 2014
Политика
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Полиграфические предприятия Львова отказываются печатать агитационные листовки с информацией о подготовке к общегородской забастовке, поскольку боятся преследований от органов государственной власти, утверждают активисты.

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе львовского Евромайдана.

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„Просимо львовян самостоятельно печатать листовки и распространять их всеми возможными способами. Также на забастовку 22 января просим самостоятельно разработать плакаты с требованиями к власти”, - отмечается в тексте обращения львовских евромайдановцев к жителям Львова.

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