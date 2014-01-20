Азаров: Сегодня речь о вступлении Украины в ЕС не идет

Об этом премьер-министр Николай Азаров написал в Facebook.

«Обращу ваше внимание на то, что ни о вступлении в Европейский Союз, ни о вступлении в Таможенный союз ни в каких документах не говорится, в том числе и в Соглашении об ассоциации с ЕС нет ни слова о возможности вступления Украины в Европейский Союз», - отметил Азаров.

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При этом он заявил, что «только безответственные политиканы с Майдана ставят знак равенства между подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС и вступлением в ЕС».

По словам премьера, «своей демагогией они обманывают людей».

Азаров отметил, что аналогичные соглашения об ассоциации Европейский Союз подписал со многими странами, например с Турцией 50 лет тому назад, которая до сих пор не вступила в ЕС. Примерно 10 лет назад ЕС подписал соглашения об ассоциации с целым рядом африканских стран и т.д., отметил он.