На Грушевского загорелась часть баррикады

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время противостояние митингующих с милицией продолжается.

За последний час митингующим удалось оттеснить милицию подальше от баррикады. Митингующие активно применяют “коктейли Молотова” и петарды.

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Вместе с тем активность милиции снизилась. Преимущественно милиция стоит на определенном расстоянии от митингующих, прикрывшись металлическими щитами.

Количество митингующих на улице Грушевского возросло и сейчас составляет более 5 тыс.