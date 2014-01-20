На Грушевского загорелась часть баррикады
17:32, 20 января 2014Политика
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Загорелась часть баррикады, которая была возведена митингующими на улице Грушевского
Сгоревший автомобиль на Грушевского
Как передает корреспондент УНИАН, в то же время противостояние митингующих с милицией продолжается.
За последний час митингующим удалось оттеснить милицию подальше от баррикады. Митингующие активно применяют “коктейли Молотова” и петарды.
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Вместе с тем активность милиции снизилась. Преимущественно милиция стоит на определенном расстоянии от митингующих, прикрывшись металлическими щитами.
Количество митингующих на улице Грушевского возросло и сейчас составляет более 5 тыс.
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