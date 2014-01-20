Во время боев на Грушевского из травматического оружия ранили журналистку канала 1+1

13:04, 20 января 2014
Политика
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Во время столкновений демонстрантов и сотрудников милиции в очередной раз пострадал работник СМИ.

Снайперы спецподразделения милиции

По словам волонтера медицинской помощи, в ногу сотрудницы телеканала 1+1 попали из травматического оружия, - передает корреспондент ИА ZIK.

Пострадавшей журналистке устроили коридор и вынесли с места инцидента.

Как стало известно, постаждала журналистка телеканала 1+1 Наталья Песня.

Гильза, резиновые пули и шрапнель, которыми снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' обстреливают из травматического оружия журналистов и протестующих на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 р
Гильза, резиновые пули и шрапнель, которыми снайперы спецподразделения милиции "Беркут" обстреливают из травматического оружия журналистов и протестующих на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 р / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 
Стрелки спецподразделения милиции ''Беркут'' держат в руках травматическое оружие на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Стрелки спецподразделения милиции "Беркут" держат в руках травматическое оружие на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 

По ее предположениям, ее подстрелили работники милиции из травматического оружия.

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Как известно, несколькими минутами ранее за большим экраном возле стадиона «Динамо» расположились спецназовцы с травматическим оружием.

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