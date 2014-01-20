Во время боев на Грушевского из травматического оружия ранили журналистку канала 1+1

По словам волонтера медицинской помощи, в ногу сотрудницы телеканала 1+1 попали из травматического оружия, - передает корреспондент ИА ZIK.

Пострадавшей журналистке устроили коридор и вынесли с места инцидента.

Как стало известно, постаждала журналистка телеканала 1+1 Наталья Песня.

По ее предположениям, ее подстрелили работники милиции из травматического оружия.

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Как известно, несколькими минутами ранее за большим экраном возле стадиона «Динамо» расположились спецназовцы с травматическим оружием.