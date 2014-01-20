На столичном Майдане находятся 1,5-2 тыс. человек

Как передает корреспондент УНИАН, на площади находятся около 1,5-2 тыс. человек. Большинство протестующих-за морозов греются в палатках, у костров и в подземном переходе. Возле сцены - около 500 человек. Со сцены периодически выступают активисты, которые информируют о том, что происходит на улице Грушевского, где со вчерашнего дня продолжается противостояние между правоохранительными органами и митингующими.

Охрану на баррикадах вокруг Майдана усилили, особенно со стороны улицы Институтской и Европейской площади.