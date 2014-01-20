Во Львове активисты продолжают блокирование баз «Беркута» и Внутренних войск

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 7.00 количество участников акции сократилось. Базу «Беркута» на улице Рубчака блокируют около 20 автомобилей и нескольких десятков протестующих..

Возле базы Внутренних войск на улице Стрыйской дежурят около 15 автомобилей и около 40 человек.

Всю ночь львовяне приносили участникам акции, учитывая сильное похолодание, горячий чай и кофе.

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На перекрестке улиц Стрыйская и Научная тоже уменьшились количество активистов, которые почти всю ночь блокировали это место, чтобы помешать проезду военнослужащих из других частей города в Киев. Сейчас здесь возобновлено беспрепятственное движение транспорта, активисты убрали большинство автомобилей с проезжей части, а те, которые остались, с включенными аварийными сигналами выполняют функции наблюдательных постов.

Акции проходят спокойно. Как отметил один из активистов, «мы спокойно и мирно блокируем выезд спецназовцев в Киев, а для этого не нужно ночью будить скандированием людей. Кто имеет возможность и желание, и так информированы и присоединяются к нам или приносят горячие напитки».

В местах проведения акций наблюдается незначительное количество правоохранителей, которые не препятствуют митингующим.

В центре Львова, на Евромайдане, ночью было пусто, сейчас здесь начинают собираться активисты.

Как сообщили в областном управлении милиции, на данное время грубых нарушений общественного порядка в городе не зафиксировано.