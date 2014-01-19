Горят все милицейские грузовики, преграждающие улицу Грушевского
23:30, 19 января 2014Политика
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Горят все милицейские грузовики, преграждающие улицу Грушевского в центре Киева в направлении здания правительства.
Горят все милицейские грузовики, преграждающие улицу Грушевского
Как передает корреспондент УНИАН, со стороны Кабмина подъехала пожарная машина, но пока не начинает гасить горящие грузовики.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, начались столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева - после того, как радикально настроенные митингующими решили прорываться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.
Милиция применяет светошумовые и газовые гранаты, а также слезоточивый газ. Протестующие бросают в стражей порядка камнями.
На данное время ранения получили почти сто человек – как митингующих, так и правоохранителей.
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