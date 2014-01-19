Количество пострадавших правоохранителей превысило 40 человек - МВД

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В УСО также отметили, что у одного из сотрудников спецподразделения ”Беркут” врачи обнаружили колото-резаное ранение, он госпитализирован в ведомственное лечебное учреждение.

Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.