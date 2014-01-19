На Майдане Незалежности началось восьмое Народное вече
12:23, 19 января 2014Политика
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В Киеве на Майдане Незалежности началось восьмое Народное вече в рамках акции протеста против политики, которую проводит действующая украинская власть.
На Майдане Незалежности началось восьмое Народное вече
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас центральная площадь столицы полностью заполнена людьми, но люди массово продолжают прибывать на акцию.
Участники акции расположились как непосредственно на Майдане Незалежности, так и на холмах возле Октябрьского дворца на обзорной площадке ТРЦ “Глобус”, на улице Софийской, Крещатике в сторону улицы Богдана Хмельницкого.
Народное вече началось с традиционного молебна.
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