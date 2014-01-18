Фюле: Quo vadis, господин президент?
Европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политике соседства Штефан Фюле говорит, что у него остался только один вопрос к президенту Украины Виктору Януковичу.
Еврокоммисар на своей странице в Твиттере прокомментировал подписания президентом Януковичем скандальных "законов 16 января".
"Остается только один вопрос после недавно подписанных законов - quo vadis (лат. куда идете), господин президент?" - написал Фюле.
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Напомним, президент Виктор Янукович подписал "законы 16 января", которые ВР проголосовала в четверг.
Большинство проголосовало "руками" за несколько законов, которые ущемляют ряд прав граждан и усиливают для власти возможность карать, участников акций протеста и других несогласных с действиями власти.
Среди вводимых изменений – возвращение криминального преследования за "клевету" и внесение в Уголовный кодекс статьи об "экстремистской деятельности", которая определяется очень широко.