Рыбак нарушил регламент, подписав законы в четверг

Это выходит из текста Закона о регламенте Верховной Рады, пишет Украинская правда.

Так статья 130, пункт 2 определяет, что "Глава Верховной Рады подписывает представленный на подпись закон не раньше двух и не позднее пяти дней со дня его представления, кроме случаев, предусмотренных этим Регламентом".

По теме: Рыбак: Принятые вчера законы соответствуют европейским

Закон был принят в четверг днем и уже вечером того же дня спикер Владимир Рыбак его подписал и передал президенту.

Кроме того, нарушена еще одна норма, указанная в пункте 3 статьи 130 Регламента.

Согласно этой норме, глава ВР не имеет права подписывать закон, если "в случае выявления нарушений законодательной процедуры, предусмотренной этим Регламентом, следствием чего может быть отмена результатов голосования,… народный депутат в двухдневный срок может письменно обратиться к Главе Верховной Рады Украины с обоснованным предложением о внесении уточнений к принятому закону".

"В этом случае Глава Верховной Рады Украины не подписывает закон без рассмотрения указанных предложений Верховной Радой в порядке, предусмотренном этим Регламентом (стаття 48)",- отмечается в Регламенте.

Нарушение Рыбаком двух норм вступления в силу законодательного акта подтвердил "Украинской правде" депутат от Батькивщины Павел Петренко.

"Да, спикер нарушил две нормы регламента. С одной стороны относительно двух дней, раньше истечения которых он не имел права подписать закон. А вторая норма касается того, что мы сразу подали заявления и проекты постановлений по каждому из законов", - сказал Петренко.

Как известно, в четверг большинство проголосовало "руками" несколько законов, которые ущемляют ряд прав граждаг и усиливают для власти возможность карать, участников акций протеста и других несогласных с действиями власти.

Среди вводимых изменений – возвращение криминального преследования за "клевету" и внесение в Уголовный кодекс статьи об "экстремистской деятельности", которая определяется очень широко.