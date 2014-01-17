Левочкин стал советником президента
22:43, 17 января 2014Политика
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Президент Украины Виктор Янукович Указом (№ 23/2014 от 17 января 2014)назначил Сергея Левочкина своим советником.
Янукович Указом назначил Сергея Левочкина своим советником
Документ размещен на сайте главы государства.
По теме: Президент уволил Левочкина
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом (№ 10/2014 от 17 января 2014) освободил Сергея Левочкина с должности главы Администрации Президента.
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