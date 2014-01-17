Официальный курс НБУ на 20 января

18:08, 17 января 2014
Политика
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

долар гроші / Фото: Обозреватель

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 20 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 17 января – 799.3000)

100 EUR – 1085.7691 (на 17 января – 1086.8082)

10 RUR – 2.3907 (на 17 января – 2.3930)

Все курсы валют на 20 января. 

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