Официальный курс НБУ на 20 января
18:08, 17 января 2014Политика
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.
Официальный курс НБУ на 20 января / Фото: Обозреватель
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 20 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 17 января – 799.3000)
100 EUR – 1085.7691 (на 17 января – 1086.8082)
10 RUR – 2.3907 (на 17 января – 2.3930)
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