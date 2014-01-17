Представители АнтиАвтомайдану хотят "растащить" Майдан

16:03, 17 января 2014
Политика
7249 0

Представители организаций-участников АнтиАвтомайдана заявляют о намерении законными методами добиваться прекращения акций на Майдане Незалежности в Киеве.

Жилин хочет растащить Майдан / Фото: sq.com.ua

Об этом лидер общественной организации «Оплот» Евгений Жилин заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «АнтиАвтомайдан о поставленных целях и запланированных мероприятиях».

«То, что мы видим, - это полное беззаконие... Нельзя незаконными методами добиваться восстановления законности... К нам обращаются много людей, которые готовы просто растащить этот Майдан. Пройдет какое-то время и мы, наверное, возьмем организуем эту акцию в Киеве, если милиция и государство не хотят наводить порядок в нашем государстве…, мы сами наведем порядок, у нас есть для этого достаточно сил», - отметил Жилин.

На уточняющий вопрос, когда они планируют разгонять Майдан, Жилин сказал: «Мы сегодня уедем… А недели через две приедем и сами растащим Майдан”.

Читайте также: Автомайдан на Европейской площади окружили машины сторонников ПР (фото)

“Есть два способа реализации своего права: это правоохранительные органы, но и гражданин имеет право также пресечь преступление”, - подчеркнул Жилин, добавив, что намерен действовать исключительно в рамках закона.

Что же касается Антимайдана, который разместился в Мариинском парке, по мнению Жилина, он не настолько мешает киевлянам, но его участники также должны разойтись.

Кроме того, он подчеркнул, что «работник милиции в случае задержания преступника или правонарушителя находится в специальном состоянии, которое исключает его уголовную ответственность за причинение преступнику или правонарушителю телесных повреждений вплоть до средней тяжести».

«Мы готовы выступить в качестве защитников всех работников милиции, которых привлекают к уголовной ответственности за превышение полномочий, потому что считаем, что в их действиях нет состава преступления», - добавил Жилин.

Представитель «антимайдановцев» от общественной организации «За порядок» Виктор Андреев объяснил, почему активисты накануне блокировали участников Автомайдана. По его словам, они опасаются, что “действия Автомайдана могу привести к тому, что может пролиться кровь”.

“Например, идет эскорт Президента, есть Государственная служба охраны, которая охраняет эти эскорты... И люди могут быть вынуждены применять оружие... если найдутся лица, которые начнут нападать на машины Президента, первых лиц. Они будут действовать по инструкции и по закону”, - пояснил Андреев.

Он также добавил, что блокирование Автомайдана было мирной акцией.

«Мы - общественная организация. И наша задача как общественной организации не допустить произвола в стране... уже Майдан - он полностью бесконтролен», - добавил активист.

Как сообщал УНИАН, участники Автомайдана и Евромайдана планировали сегодня с 7.00 утра организоваться в колонны и выстроиться на пути президентского кортежа в так называемый «коридор позора». Сбор участников был объявлен на Европейской площади.

Однако антимайдановцы заблокировали автомобили участников Автомайдана на несколько часов. Позже все участники инцидента разъехались.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter