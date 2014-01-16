Россия потратила на Олимпиаду в Сочи $6,4 млрд - вице-премьер

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, сообщают РИА Новости.

"Что касется денег, все понятно, инвестиционные расходы на строительство... в совокупности 99 миллиардов рублей и 114 миллиардов рублей внебюджетные инвестиции", - сказал Козак.

Фактов нецелевого использования денежных средств при строительстве олимпийских объектов нет, заявил Козак.

"Фактов таких нет. Есть бросовые работы, они существуют", - сказал Козак. По его словам, проведены соответствующие проверки Счетной палатой, Росфиннадзором.

"Вы помните, что мы принимали решение, в том числе о перемещении с одного места на другое по санно-бобслейной трассе, Олимпийской деревне, и так далее. Были потрачены деньги на проектирование в тех местах, а после этого пришлось перепроектировать. Это незначительные деньги, совсем незначительные средства", - добавил Козак.

По информации МОК, 13 млрд евро, выделенных на организацию Олимпиады в Сочи, были украдены. По подсчетам оппозиционера Бориса Немцова общий масштаб хищений в ходе стройки составляет 25–30 миллиардов долларов.