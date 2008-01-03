Яценюк лично заинтересован, чтобы Партия регионов была сильной

Председатель Верховной Рады Украины Арсений А.ЯЦЕНЮК сказал, что он лично заинтересован в том, чтобы Партия регионов была нормальной, сильной и монолитной - для того, чтобы быть мощной оппозицией.

“И чтобы эта оппозиция была более конструктивной, чем в свое время «Наша Украина» и БЮТ”, - сказал председатель ВР в интервью газете «Україна молода» от 3 января.

При этом он отметил, что никогда не нужно забывать о том, что оппозиция рано или поздно становится властью, и наоборот. “Поэтому в интересах государства, чтобы обе эти составляющие политикума (оппозиция и власть – УНИАН) были сильными и разумными”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.