Отрицание преступлений фашизма будет наказываться лишением свободы до двух лет - закон

14:20, 16 января 2014
Политика
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Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма.  

Відкриття третьої сесії Ради сьомого скликання, 3 вересня 2013

Как передает корреспондент УНИАН, за закон, предложенный лидером КПУ Петром Симоненко и депутатом от КПУ Игорем Алексеевым, путем поднятия рук проголосовали 235 народных депутатов.

Данным законом Уголовный кодекс дополняется статьей 436-1 "Публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, пропаганда неонацистской идеологии, изготовления и (или) распространения материалов, в которых оправдываются преступления фашистов и их сторонников".

Согласно этой статье, публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма против человечности, совершенных в годы Второй мировой войны, в частности преступлений, осуществленных организацией “Вафен-СС”, подчиненными ей структурами, теми, кто боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с фашистскими оккупантами, а также пропаганда неонацистской идеологии, изготовление и (или) распространение материалов, в которых оправдываются преступления фашистов и их сторонников, – наказывается штрафом от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

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