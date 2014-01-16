В Раде объявили голосование поднятием рук и без обсуждения

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как при голосовании за законопроекты на табло высвечивались лишь 224 голоса, то есть не хватало голосов для принятия решений.

Калетник отметил, что поскольку у некоторых народных депутатов забрали карточки для голосования и они не могут проголосовать, то он объявляет о голосовании поднятием рук.

Калетник попросил счетную комиссию парламента считать голоса.

Перед этим сообщалось, что Рада уже приняла бюджет на 2014 год.